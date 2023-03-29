Защитник «Химок» Антич: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Химок» Никола Антич признался, что хотел бы в будущем перебраться в топовую европейскую лигу.

Сербский футболист также заявил, что мечтает однажды выиграть Лигу чемпионов, а в составе национальной сборной стать чемпионом мира или чемпионом Европы.

«Хотел бы играть в топ-5 лиг Европы, но и хочу показать себя в России. Нравится английский и немецкий чемпионаты: атакующий и открытый футбол «Баварии», «Манчестер Сити». Дай бог, и в «Химках» такой футбол будет», — приводит слова Антича РИА Новости.

Напомним, 29-летний футболист перешёл в «Химки» в феврале текущего года из солигорского «Шахтёра». За «красно-чёрных» защитник успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями.