В «Химках» прокомментировали желание Главчича получить российское гражданство

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал слова полузащитника подмосковной команды Неманьи Главчича, ранее заявившего о желании получить российский паспорт.

«Главчич неплохо освоился в российском чемпионате. Но пока он не обращался с просьбой получить российский паспорт», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний серб провёл за «Химки» 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Цвета подмосковной команды футболист защищает с января 2022 года.

На данный момент «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 проведённых матчах.