Агент Мирзова прокомментировал возможное продление контракта игрока с «Химками»

Александр Клюев, агент нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Химки» и Резуан решают задачу, чтобы остаться в РПЛ. Дальше будет видно. Пока что мы о новом контракте не разговаривали», — приводит слова Клюева издание «Спорт-Экспресс».

29-летний Мирзов выступает за подмосковный клуб с 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив три голевых паса.

Действующий контракт нападающего с «Химками» истекает предстоящим летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.