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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов раскритиковал трансферную политику «Краснодара»

27 Марта 2023 • 23:43 Комментировать
Химки
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Краснодар
02.04 14:00

Российский вингер подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов раскритиковал трансферную политику футбольного клуба «Краснодар», в котором играют много иностранных игроков.

«И не особо они побеждают с ними в составе. «Краснодар» лучше выглядел в том сезоне, когда играл своими воспитанниками. Нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако в составе играют иностранцы, какой толк с этого? Если у тебя такая большая академия и воспитанники, смысл играть иностранцами?», - цитирует Мирзова портал Sport24.

Отметим, что в «Химках», в которых выступает Мирзов, также большое число легионеров.

«Они все парни хорошие, нормальные и сразу влились в коллектив. Не могу упрекать руководство за их трансферы», - добавил футболист.

Ранее Мирзов высказался о неудачной игре «Химок» в Премьер-лиге. Клуб из Подмосковья, напомним, увяз в зоне вылета на 15-м месте. Ниже – только «Торпедо».

Кстати, в грядущем туре РПЛ соперниками химчан дома будут именно краснодарцы. Матч намечен на 2 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Резиуан Мирзов
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ХИМКИ КРАСНОДАР
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