Мирзов раскритиковал трансферную политику «Краснодара»

Российский вингер подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов раскритиковал трансферную политику футбольного клуба «Краснодар», в котором играют много иностранных игроков.

«И не особо они побеждают с ними в составе. «Краснодар» лучше выглядел в том сезоне, когда играл своими воспитанниками. Нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако в составе играют иностранцы, какой толк с этого? Если у тебя такая большая академия и воспитанники, смысл играть иностранцами?», - цитирует Мирзова портал Sport24.

Отметим, что в «Химках», в которых выступает Мирзов, также большое число легионеров.

«Они все парни хорошие, нормальные и сразу влились в коллектив. Не могу упрекать руководство за их трансферы», - добавил футболист.

Ранее Мирзов высказался о неудачной игре «Химок» в Премьер-лиге. Клуб из Подмосковья, напомним, увяз в зоне вылета на 15-м месте. Ниже – только «Торпедо».

Кстати, в грядущем туре РПЛ соперниками химчан дома будут именно краснодарцы. Матч намечен на 2 апреля.