«Химки» потеряли Бикела на два матча Премьер-лиги

Аутсайдер РПЛ, подмосковные «Химки» потерял португальского полузащитника Жаниу Бикела на два ближайших тура Премьер-лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на решение КДК РФС.

Напомним, португалец схлопотал удаление в недавнем матче химчан против «Ростова» дома на 29-й минуте матча. Игрока из-за грубости фола было решено наказать двумя пропущенными матчами.

На данный момент «Химки» наряду с московским «Торпедо» - второй основной претендент на вылет из РПЛ. У подмосковной команды всего 13 набранных очков за 20 прошедших туров. Уже долгое время клуб идёт на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.