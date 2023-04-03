Юран: «Даже не могу представить, что случилось с «Химками»

В двадцать первом туре российского чемпионата «Химки» потерпели свое самое крупное поражение в сезоне, пропустив целых шесть мячей от «Краснодара». Столь неудачный результат удивил бывшего наставника клуба Сергея Юрана - при нем клуб в начале этого сезона выступал вполне прилично.

- В клубе меня нет уже больше семи месяцев, поэтому даже не могу представить, что могло случиться в «Химках», чтобы были такие результаты. А результаты говорят, что-то невероятное происходит с командой. Невероятное со знаком минус, - цитирует слова Юрана Sport24.

В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с ЦСКА.