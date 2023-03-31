Тихий прокомментировал уход из «Химок»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал уход из подмосковного клуба.

«Выражаю благодарность всем партнёрам по команде, отдельный респект тем, с кем мы прошли путь от Первой Лиги до Премьер-лиги. Это большая и важная часть моей профессиональной карьеры, «Химки», как город и команда, навсегда останутся в моём сердце», — приводит слова Тихого пресс-служба клуба.

Также Дмитрий поблагодарил акционеров, руководство и самых преданных фанатов «Химок», отметив, что вместе с болельщиками подмосковный коллектив добился возвращения в Премьер-лигу, рекордного места в чемпионате и финала Кубка.

Напомним, что Дмитрий Тихий выступал в футболке «Химок» с 2019 года, проведя за клуб 111 матчей во всех турнирах. Сегодня официально стало известно об уходе Тихого из подмосковного коллектива.