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Тихий прокомментировал уход из «Химок»

31 Марта 2023 • 18:37 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал уход из подмосковного клуба.

«Выражаю благодарность всем партнёрам по команде, отдельный респект тем, с кем мы прошли путь от Первой Лиги до Премьер-лиги. Это большая и важная часть моей профессиональной карьеры, «Химки», как город и команда, навсегда останутся в моём сердце», — приводит слова Тихого пресс-служба клуба.

Также Дмитрий поблагодарил акционеров, руководство и самых преданных фанатов «Химок», отметив, что вместе с болельщиками подмосковный коллектив добился возвращения в Премьер-лигу, рекордного места в чемпионате и финала Кубка.

Напомним, что Дмитрий Тихий выступал в футболке «Химок» с 2019 года, проведя за клуб 111 матчей во всех турнирах. Сегодня официально стало известно об уходе Тихого из подмосковного коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Тихий
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