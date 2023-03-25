Пономарёв объяснил, зачем Садыгов предложил расширить РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова инвестора «Химок» Туфана Садыгова, который выступил за расширение РПЛ.

«Химки» же находятся в зоне вылета, вот, наверное, поэтому Садыгов и выступает с таким предложением. Но сейчас нельзя расширяться. Мы играем по системе «осень-весна», в таких условиях мы когда будем играть дополнительные матчи?» — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если перейти на систему «весна-осень», то можно будет увеличить количество команд в лиге до 20.

«Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 20 туров.