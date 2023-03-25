Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв объяснил, зачем Садыгов предложил расширить РПЛ

25 Марта 2023 • 19:04 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова инвестора «Химок» Туфана Садыгова, который выступил за расширение РПЛ.

«Химки» же находятся в зоне вылета, вот, наверное, поэтому Садыгов и выступает с таким предложением. Но сейчас нельзя расширяться. Мы играем по системе «осень-весна», в таких условиях мы когда будем играть дополнительные матчи?» — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если перейти на систему «весна-осень», то можно будет увеличить количество команд в лиге до 20.

«Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 20 туров.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Туфан Садыгов Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
19:42 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что профессиональные клубы не воспринимают всерьёз команды Медиалиги
19:14 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на поражение ЦСКА от команды Медиалиги
19:04 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв объяснил, зачем Садыгов предложил расширить РПЛ
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на поражение ЦСКА от команды Медиалиги
18:42 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — о возможном расширении РПЛ: Это будет логичное решение
18:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал возможное назначение Клотета в «Торпедо»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер 2Drots Кузнецов: «Очень рад, что ребята смогли сыграть с командой РПЛ»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Тукманов — о возможном назначении испанца в «Торпедо»: Я не уверен, что эта информация верна
18:10 · Россия. Премьер-лига
Карвальо не помог: ​ЦСКА сенсационно проиграл команде Медиалиги
17:54 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» рассказали о переговорах с Бариновым
17:39 · Россия. Премьер-лига
Дивеев сообщил, когда будет готов вернуться на поле
17:32 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА по ходу второго тайма «горит» команде Медиалиги со счётом 0:2
17:14 · Россия. Премьер-лига
Джукич рассказал, готов ли он возглавить «Торпедо»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Александр Мостовой поддерживает расширение РПЛ
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Нагорных сообщил, о чём говорил с Геркусом
Все новости
Рекомендуем