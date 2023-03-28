Игрок «Химок» Магомедов — о матче с «Краснодаром»: «Настраиваемся на позитивный результат»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Краснодар» — отличная команда и хорошие исполнители. Зимой к ним пришло несколько качественных игроков. Отдельно никого выделять не хочу. Ожидания от предстоящей игры самые хорошие, настраиваемся на позитивный результат и будем делать все возможное для этого», — приводит слова Магомедова пресс-служба подмосковной команды.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов.

Встреча между «Химками» и «Краснодаром» состоится 2 апреля, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.