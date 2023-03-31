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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался о возможном расформировании «Химок»

31 Марта 2023 • 19:32 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном расформировании подмосковных «Химок».

«Учитывая, как в последнее время издеваются над командой, хочется, чтобы она вылетела и нормально переорганизовалась в Первой лиге. Когда так издеваются над клубом и футболом – это нехорошо», – заявил экс-нападающий «Аякса» и «Локомотива» в интервью «Чемпионату». Булыкин отметил, что не хочется терять подмосковный коллектив, однако эксперту непонятно, кто готов спонсировать «Химки».

Напомним, что ранее появилась информация о возможном расформировании «Химок», однако руководство клуба оперативно опровергло слухи. В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные Спартака Гогниева находятся на 15-м месте с 13 очками после 20 туров.

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Химки Дмитрий Булыкин
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