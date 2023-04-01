Тихий: «Мы мирно расстались с «Химками»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о своём уходе из подмосковного клуба, а также прокомментировал интерес к себе со стороны «Крыльев Советов».

«Мы мирно расстались с «Химками». Претензий к клубу нет, меня отпустили. Интерес со стороны «Крыльев Советов»? Я открыт для любых предложений», — цитирует Тихого «Спорт-Экспресс».

Напомним, 30-летний футболист официально покинул «Химки» вчера, 31 марта. За «красно-чёрных» футболист выступал с 2019 года. В общей сложности в составе подмосковной команды Тихий провёл 106 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.