Гогниев: «Руководство «Химок» приняло правильное решение, предложив мне расстаться»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал свой уход из команды.

«Трезво смотрю на случившееся. В принципе, считаю, руководство приняло правильное решение, предложив мне расстаться. Судьба тренера в команде зависит от результата. А его, к сожалению, не было», - приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Специалист сказал, что каждая встряска и перемена в той или иной степени помогает коллективу стать лучше.

Гогниев заявил, что Туфан Садыгов поддерживал его в различных вопросах. Тренер также признался, что доволен своей работой, проделанной в подмосковной команде.