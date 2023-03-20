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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян хочет выступать в Италии или Испании

20 Марта 2023 • 15:50 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян хочет продолжить карьеру в чемпионатах Италии или Испании, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, именно эти две европейские лиги являются приоритетом для 22-летнего футболиста. Отмечается, что агентство CAA Stelar, представляющее интересы Сперцяна, общается, как с испанскими, так и итальянскими клубами. Однако в настоящий момент полузащитник полностью сконцентрирован на игре за «Краснодар».

Действующий контракт Сперцяна с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к молодому футболисту со стороны нидерландского ПСВ.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «быков» 27 матчей, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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ХИМКИ КРАСНОДАР
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