Сперцян хочет выступать в Италии или Испании

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян хочет продолжить карьеру в чемпионатах Италии или Испании, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, именно эти две европейские лиги являются приоритетом для 22-летнего футболиста. Отмечается, что агентство CAA Stelar, представляющее интересы Сперцяна, общается, как с испанскими, так и итальянскими клубами. Однако в настоящий момент полузащитник полностью сконцентрирован на игре за «Краснодар».

Действующий контракт Сперцяна с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к молодому футболисту со стороны нидерландского ПСВ.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «быков» 27 матчей, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.