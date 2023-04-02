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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян: «Химки» будут биться до конца»

02 Апреля 2023 • 08:01 Комментировать
Химки
...
Краснодар
Через 5 ч. 11 мин.

Российский тренер Александр Григорян сделал прогноз по турнирному положению подмосковных «Химок» в конце текущего сезона РПЛ. Специалист верит, что команда будет показывать яркую и неуступчивую игру, однако вряд ли спасётся и останется в элите российского футбола.

«Гогниев точно будет биться до конца, он соответствует своему имени. «Химки» смогут потрепать нервы соперникам, но остаться в РПЛ будет сложно», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Сегодня команде Спартака Гогниева предстоит сыграть дома с «Краснодаром» Владимира Ивича. Подмосковный клуб уже долгое время идёт на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, у команды 13 очков. Краснодарцы идут на девятом месте с 29 баллами. Наблюдайте за текстовой трансляцией встречи на портале Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Александр Григорян
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ХИМКИ КРАСНОДАР
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