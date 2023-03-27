Рамирес может покинуть «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может покинуть российский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, интерес к эквадорскому футболисту проявляют клубы из Турции и Венгрии. Отмечается, что сам Рамирес намерен продолжить карьеру в России.

Действующий контракт Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает эквадорца в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «быков» 26 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. После 20 туров РПЛ «Краснодар» расположился на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 29 очков.