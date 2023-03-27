Мирзов высказался о положении «Химок»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о текущем положении команды. Футболист согласился с тем, что положения является сложным. При этом Мирзов не знает, почему у «Химок» не получается добиваться положительных результатов.

«Не могу сказать. Но играть нужно до конца, руки точно нельзя опускать. А там посмотрим. В том году положение было даже чуть сложнее, но мы сохранились. Но в том году мы побеждали, а сейчас не можем», - сказал Мирзов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Химки» на текущий момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находятся в зоне прямого вылета. Ближайший матч подмосковная команда проведёт 2 апреля – против «Краснодара» на своём поле.