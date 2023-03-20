Мирзов высказался о низкой посещаемости «Химок»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о посещаемости матчей подмосковной команды.

Напомним, что матч 20-го тура РПЛ «Химок» с «Ростовом» посетило меньше тысячи зрителей (696, как сообщает сайт РПЛ). Снижение посещаемости чемпионата России многие связывают с введением на стадионах нашей страны системы Fan ID.

«Так много! (улыбается). Какое может быть отношение к Fan ID, когда выходишь на матч, а играем будто товарищескую игру. Если я выскажусь, это ничего же не изменит. Эти решения принимаются на высшем уровне», — цитирует Мирзова«РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.