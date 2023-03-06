Пуцко: «Карпин изменился, он стал супертренером»

Защитник «Балтики» Александр Пуцко ответил на вопрос о совместной работе с Валерием Карпиным в московском «Спартаке». Напомним, 30-летний футболист является воспитанником «красно-белых».

«Первое время Карпин вел себя как футболист — очень эмоционально. Удивлялся, когда делали неправильно передачи. Сейчас те, кто с ним работает, отмечают, как Карпин изменился. Стал супертренером, прибавил», — приводит слова Пуцко Sport24.

На данный момент 54-летний Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России. После 18 туров донской клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков.