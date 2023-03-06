Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пуцко: «Карпин изменился, он стал супертренером»

06 Марта 2023 • 18:02 Комментировать
Химки
...
Ростов
19.03 14:00

Защитник «Балтики» Александр Пуцко ответил на вопрос о совместной работе с Валерием Карпиным в московском «Спартаке». Напомним, 30-летний футболист является воспитанником «красно-белых».

«Первое время Карпин вел себя как футболист — очень эмоционально. Удивлялся, когда делали неправильно передачи. Сейчас те, кто с ним работает, отмечают, как Карпин изменился. Стал супертренером, прибавил», — приводит слова Пуцко Sport24.

На данный момент 54-летний Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России. После 18 туров донской клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Балтика Валерий Карпин Александр Пуцко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
19:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Не думаю, что Дзюба в обиде на Карпина из-за невызова в сборную»
19:23 · Россия. Первая лига
«Рубин» вырвался на второе место, обыграв «Кубань»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Писарский приближается к уровню игрока сборной»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев высказался об отсутствии Дзюбы в составе сборной России
19:15 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» с «Волгой» также сыграли без голов
19:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба не заслуживает вызова в сборную»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой раскритиковал расширенный состав сборной России 1
18:44 · Россия. Премьер-лига
Сунгатулин считает, что «Урал» может попасть в топ-5 РПЛ
18:42 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «У ЦСКА проблемы в атаке, зачем было отдавать Яковлева в аренду?»
18:42 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
​«Позор «Сатурну»: Губерниев отреагировал на назначение Широкова
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Fan ID нужно отменить и чем быстрее, тем лучше»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Урала» Сунгатулин описал Ганчаренко тремя словами
18:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Карраскаля и Медину надо на месяц сослать в дубль»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: «Семак — прекрасный человек»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: «Карпин изменился, он стал супертренером»
Все новости
Рекомендуем