Карпин: «Ещё три-четыре пенальти и не поставили»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о частом назначении пенальти в пользу «жёлто-синих».

«С чем связано, что команда зарабатывает такое количество пенальти? Личные игровые свойства Комличенко? Ни с чем. Он просто в штрафной первый на мяче. Всё остальное можно спросить у VAR. По мне, так ещё три-четыре и не поставили», — цитирует главного тренера «жёлто-синих» официальный сайт клуба. Карпин также отметил, что окончательное решение о назначении пенальти принимают не судьи, а VAR, поэтому все моменты сейчас хорошо видны.

Напомним, что гол Максима Осипенко с пенальти помог выиграть у «Химок» с минимальным счётом, повторив рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти за сезон. На счету «Ростова» 13 ударов с точки.