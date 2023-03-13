Осипенко – первый защитник текущего сезона РПЛ, оформивший в одной игре гол и пас

Защитник «Ростова» Максим Осипенко во вчерашнем вечернем матче против «Пари НН» забил гол и оформил ассист. Таким образом, россиянин стал первым защитником РПЛ в текущем сезоне, кому это удалось в одной игре, делится портал Opta.

Также Осипенко в матче против нижегородцев установил рекорд «Ростова» в сезоне РПЛ по касаниям мяча – их у него набралось 111, а ещё стал лучшим в прошедшем матче по отборам – 4.

Напомним, что вчера ростовчане одержали первую победу в 2023 году, если говорить только про официальные матчи. Со счётом 2:1 «жёлто-синие» на «Ростов Арене» обыграли «Пари НН» Артёма Горлова.