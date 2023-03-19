Спортивный директор «Ростова» поделился ожиданиями от матча с «Химками»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался в преддверии матча 20-го тура РПЛ с «Химками».

«Мои ожидания? Хочу увидеть хорошую игру. Желаем ее и нам, и сопернику. После возобновления сезона «Ростов» выступает не так хорошо? Это ваше мнение, у нас оно чуть другое. Я удовлетворен результатами команды», — цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».

Матч «Химки» - «Ростов» состоится сегодня, 19 марта. Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, если команда Валерия Карпина одержит победу, то подвинет в турнирной таблице «Спартак» и поднимется на вторую строчку.