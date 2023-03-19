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Тассано – о матче с «Ростовом»: «Мы вышли очень мотивированными на игру, но первые минуты оказались слишком тяжёлыми из-за удаления и пенальти»

19 Марта 2023 • 17:38 Комментировать
Химки
0:1
Ростов
окончен

Игрок подмосковных «Химок» Кристиан Тассано прокомментировал исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором его команда уступила «Ростову» со счётом 0:1.

«Мы вышли очень мотивированными на игру. Но первые минуты оказались слишком тяжёлыми из-за удаления и пенальти. Вышли спокойными на этот матч, но, повторюсь, что были переломные моменты, которые сломили наш настрой. Надеюсь, что в следующих играх мы сможем реализовать наши возможности и показать результат», – приводит слова Тассано Metaratings.ru.

На данный момент подопечные Валерия Карпина находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Победа в поединке с «Химками» помогла обойти «Спартак» на один балл.

Подмосковная команда, в свою очередь, расположилась на 15-й строчке, имея в своём активе 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Химки Кристиан Тассано
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