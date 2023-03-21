Баженов – о Комличенко: «Когда ты большой, ты не можешь упасть, если тебя чуть-чуть подтолкнули, от дуновения ветра»

Бывший нападающий томской «Томи» Никита Баженов высказался о форварде «Ростова» Николае Комличенко.

«Как бы странно это ни звучало, Комличенко — игрок таранного типа, мощный, против него постоянно играют грубо и жестко», - приводит слова Баженова «Матч Премьер».

Специалист заявил, что каждый любитель футбола, более-менее регулярно наблюдающий за поединками «жёлто-синих», знает, какое количество одиннадцатиметровых ударов зарабатывает 27-летний спортсмен.

«Когда ты большой, ты не можешь упасть, если тебя чуть-чуть подтолкнули, от дуновения ветра», - добавил Баженов.

Футбольным арбитрам необходимо внимательнее подходить к данным вопросам, заключил эксперт.