«Химки» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Химки» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Химки - Ростов
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Протокол игры
Гудиев Виталий•Голубович Петар•Гонсалес Кристиан•Андраде Лео•Идову Брайн Оладапо•Гбане Мори•Бикел Жаниу•Магомедов Бутта•Садыгов Илья•Руденко Александр Александрович•Хубулов Владимир
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Сильянов Александр•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Уткин Даниил•Байрамян Хорен•Комличенко Николай•Полоз Дмитрий
19 марта. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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