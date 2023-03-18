Юран: «Весна-осень» – самый эффективный способ проведения сезона»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал возможный переход РПЛ на систему «весна-осень».

«Я всегда считал, что «весна-осень» — это наиболее эффективный способ проведения сезона. ЦСКА и «Зенит» при такой системе выиграли Кубок УЕФА, а сборная России стала третьей на Евро-2008», - заявил Юран «РБ Спорт».

В качестве аргумента Юран привёл то, что из-за системы осень-весна в России теряются как минимум полтора месяца тёплой летней погоды, в которую можно комфортно играть в футбол.

«Был придуман хороший велосипед, от которого мы сами отказались. Конечно, «весна-осень» — самый комфортный чемпионат», - добавляет тренер.

Напомним, что уже 10 лет чемпионат России проводится по системе «осень-весна».