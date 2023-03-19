​«Ростов» установил клубный рекорд по очкам после 20 туров

В матче двадцатого тура российского чемпионата «Ростов» переиграл на выезде «Химки», благодаря чему команда набрала уже 41 очко после двадцати прошедших туров. Как оказалось, это лучший результат в истории выступлений ростовского клуба в высшей лиге российского футбола.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2015/2016 при Курбане Бердыеве - тогда команда набрала сорок очков, а в конце того сезона заняла второе место в чемпионате России и впоследствии сыграла в Лиге чемпионов.

В следующем туре российского чемпионата «Ростов» примет дома московское «Торпедо».