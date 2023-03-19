​«Ростов» обошёл «Спартак» и теперь занимает второе место в РПЛ

В воскресенье «Ростов» отпраздновал минимальную победу в гостях у «Химок» - 1:0. Автором единственного гола стал Максим Осипенко, который ближе к средине первого тайма реализовал одиннадцатиметровый удар.

Набрав три очка, команда Валерия Карпина обошла «Спартак» и теперь занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В копилке «Ростова» 41 очко, в то время как «красно-белые» набрали 40 баллов.

Лидером чемпионата России остаётся «Зенит», у которого 48 очков в кармане. При этом питерцы ещё не провели свой матч 20-го тура. В воскресенье вечером они сыграют в гостях у ЦСКА. Не пропустите текстовую трансляцию.