Гогниев: «В любом случае надо ждать агрессивные «Химки»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Сверхэмоциональная концовка матча в Петербурге, долго ли переживали?

- Долго переживать не пришлось, потому что игры надо забывать, тем более, негативный осадочек остался. Быстро забыли и начали подготовку к следующему матчу.

- Где готовитесь? Первый домашний матч, насколько хорошее поле?

- Я считаю, что для этого времени года нормальное поле. А готовились на «Родине», на стадионе, натуральном поле. Подготовка в плановом режиме шла.

- Сегодня удивляет отсутствие Мирзова и Гильерме в стартовом составе. Поясните?

- Есть определенный план на игру, который должен воплотиться именно там, на футбольном поле. Есть наши задумки.

- «Ростов» весь месяц в напряженном графике. Будете в этом плане использовать возможное свое преимущество в физических кондициях?

- Мы всегда нацелены на атаку, хотим показывать агрессивный футбол. В данном случае не исключение этот матч, потому что мы хотим все-таки, чтобы преимущество и территориальное было за нами, и визуальное, когда смотришь футбол, хочешь видеть хорошие моменты, обилие голов. Мы стараемся прийти именно к такой игре. А получится ли все это - время покажет.

- Ждать агрессивные «Химки» с первых минут?

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- В любом случае надо ждать агрессивные «Химки», потому что любая команда, которая играет в РПЛ, она должна быть агрессивной.