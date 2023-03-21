Николаев прокомментировал фол против Идову со стороны Андрея Ланговича: «Очевидные две жёлтые карточки»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал фол на Брайне Идову в матче «Химки» - «Ростов» (0:1).

«Фол против Идову [со стороны Андрея Ланговича]? Для помощника очевидный момент, почему он не подсказал Володе [Москалёву] по дисциплинарным санкциям, этот вопрос зададут бригаде арбитров. Во втором случае он действовал агрессивно. Это очевидные две жёлтые карточки», - приводит слова Николаева «Матч Премьер».

Результат данного противостояния существенно повлиял на позиции обоих клубов в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Если «Ростову» удалось обогнать московский «Спартак», занять второе место и стать главным преследователем петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали соревнования, то подмосковные «Химки» закрепили за собой звание одного из главных претендентов на вылет из турнира по итогам сезона.