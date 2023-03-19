Кавазашвили отказался называть Карпина лучшим тренером РПЛ

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, можно ли считать Валерия Карпина лучшим тренером Российской премьер-лиги.

«Пока рано использовать такие громкие слова. Обычно такие выводы делаются по итогам сезона. Не хочу ущемлять чью-либо гордость и заранее что-то говорить. Не хочется», — приводит слова участника ЧМ-1970 издание «Спорт День за Днём». По мнению эксперта, отвечать на такой вопрос можно будет только к концовке сезона, напомнив, что в российском чемпионате есть много талантливых специалистов.

После 20 туров «Ростов» Валерия Карпина находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на семь очков.