Ковтун оценил работу Карпина в «Ростове»

Бывший футболист российской национальной команды Юрий Ковтун высказался о работе Валерия Карпина в «Ростове».

«Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин всё равно стабилизировал, нет больших изменений. Наверное, и самого Карпина не всё в командных действиях устраивает», — заявил экс-защитник «Спартака» и «Динамо» в интервью «Чемпионату». По его мнению, наставник российской сборной сможет найти способ выправить ситуацию в клубе, отметив его креативность и умение мотивировать футболистов.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, выиграв лишь одну встречу из четырёх после возобновления сезона.