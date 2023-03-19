Бывший игрок «Ростова» Калачёв считает, что команда не сохранит второе место

Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачёв, который сейчас возглавляет «Чайку», считает, что подопечные Валерия Карпина не смогут сохранить второе место по итогам сезона Российской премьер-лиги.

Экс-футболист отметил, что команда с берегов Дона сейчас не показывает красивую игру.

«Молодцы, что забрались на второе место в чемпионате. Глядя на то, как играет нынешний «Ростов», команда не удержится на втором месте», - заявил Калачев в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что после сегодняшней победы над «Химками» и осечке «Спартака» в игре против «Оренбурга» «Ростов» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице.