Карпин – о матче с «Химками»: «После удаления у «Ростов» стал играть на расслабоне»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своей победе в матче 20-го тура Российской премьер-лиги надо «Химками» (1:0) благодаря реализованному 11-метровому удару в исполнении Максима Осипенко.

Специалист отметил, что у него есть некое разочарование, и оно связано с игрой команды после удаления у соперника, а до него всё было прекрасно.

«Мы создавали моменты. Все получалось. После удаления вообще ничего не получалось. Все уже подумали после удаления, что все хорошо. Стали играть на расслабоне? Да», - заявил специалист журналистам.

Напомним, что благодаря победе и осечке «Спартака» в игре с «Оренбургом» «Ростов» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице.

