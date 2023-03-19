​Гогниев: «Ростов» в каждом матче пробивает пенальти, для меня этот пенальти непонятен»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после поражения от «Ростова» (0:1) пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Ростов» идёт на третьем месте, в каждом матче пробивает пенальти. Для меня непонятен этот пенальти. Я считаю, что нужно играть в футбол, и что нужно давать бороться. Мы приходим на стадион на зрелище. Если человек просто падает и кричит, сразу штрафной или пенальти. Я не говорю, что это всегда неправильно, но не надо давать нарушение на голос.

Только крик, и ставят фол. А это давление психологическое на команду. Плюс у нас футболисты несыгранные, некоторые только месяц в команде. И это всё сказывается. Психология – очень важная вещь», - сказал Гогниев.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.