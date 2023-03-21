Мирзов – о матче с «Ростовом»: «Хотелось бы играть больше»

Игрок «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал игровое время, полученное во время матча с «Ростовом» (0:1).

«Хотелось бы играть больше, тем более в таком матче - «Ростов» тоже играет в атакующий футбол. Было бы интересно с ними сыграть так же, но тренерский штаб решил так, чтобы я остался в запасе. Конечно, хотелось бы больше играть, но это решение тренера», - приводит слова Мирзова Sport24.

29-летний спортсмен появился на поле во время домашнего противостояния на 74-й минуте встречи, заменив Брайна Идову.

После поражения от ростовчан подмосковный коллектив закрепился на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги – у команды 13 очков.