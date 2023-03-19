Гогниев после матча с «Ростовом» разнёс судейство

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:1).

- Теперь после матча можно раскрыть детали плана на игру?

- Да детали плана были, чтобы 11 на 11 оставаться. Мое мнение, что слишком много ввязывается в судейские решения ВАР, потому что мое мнение, что пенальти, я так посмотрел, натянутый был. Но решение принято. На крик любой даются фолы. У нас снизился уровень единоборств вообще в лиге. Я сейчас не за нашу игру говорю. Потому что любой крик, любое действие воспринимается за фол. Обставили штрафными таким образом команду «Химки». Да, многое не получилось, потому что после определенной минуты из-под прессинга неплохо выходила команда «Ростов». Потом перестроились, удаление, конечно, сказалось. Но я еще раз повторюсь: если мы хотим, чтобы зрелищность в Премьер-лиге улучшалась, мы должны играть в атакующий футбол и должны давать игру, единоборства, посмотрите, как в Лиге чемпионов судят. Каждый крик, фолы - искать в штрафной какие-то фолы, падения нелепые, наступы какие-то - да это можно найти очень много. Причем это все должно быть адекватно. Я не обсуждаю судейские вещи, а говорю в целом, что надо подходить чуть по-другому, потому что сколько команда «Ростов» пенальти ударила. Давайте посчитаем просто, и какие пенальти, и какие минуты. Почему вы все там молчите? Почему сейчас об этом не сказать?

Еще хочется сказать о своей команде, спасибо, конечно, ей. Сражались вдесятером, имели момент на 85-й минуте. В принципе перестроились, отошли уже от нашего плана после удаления. Я ребятам благодарен за то, что они старались и бодались. Нам всё хуже и хуже. Проиграли там «Зениту», недотерпели, здесь забили нам пенальти смешной, потом удаление. Всё как бы надо испытания эти пройти. Я не сомневаюсь, что именно команда заслуживает того, чтобы мы пошли вверх. Но эти ошибки, к сожалению, в нашу сторону, вот это обидно, потому что ребята стараются. Команда «Ростов» не зря находится на третьем месте, неплохая команда. Надо задуматься о том, что борьба, единоборства должны быть, зрелищность футбола из этого состоит. Это не балет. Не стоит реагировать на крики, останавливать игру, где не стоит. Вообще не стоит на ВАР звать человека. Футболисты реагируют нормально, никто не кричит, что пенальти, никакой реакции нет. Тут человек крикнул «Ай» и упал. Мы сидим, смотрим уже другой эпизод, а тут ставят пенальти. Но это же ломает игру, ломает психологически людей. Потому что мы психологически настраивались выиграть у команды «Ростов». И мы не проиграли ей. Мы проиграли моментом, эпизодом. Красная карточка была, я думаю, была. Но это же всё было стечение обстоятельств. На самом деле всё это после пенальти, нервозность, всё, и красная карточка. Может быть, ее и не было бы, поэтому всё взаимосвязано. Сейчас, конечно, разговаривать, махать руками, это всё хорошо. Давайте это обсудим.