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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матч «Химки» - «Ростов» посетили 696 зрителей

19 Марта 2023 • 16:50 Комментировать
Химки
0:1
Ростов
окончен

Матчи Российской премьер-лиги продолжают собирать очень мало зрителей. Так, стартовый воскресный матч двадцатого тура между «Химками» и «Ростовом» посетили только 696 человек.

Напомним, что на прошлой неделе на этом же стадионе, на «Арене Химки», всего лишь 207 зрителей собрались на игре «Торпедо» против «Урала».

Стоит сказать, что низкая посещаемость во многом связана с внедрением закона о Fan ID. Чтобы иметь возможность сходить на футбол, нужно оформлять паспорт болельщиков.  Впрочем, власти пока не собираются пересматривать закон.

Добавим, что «Ростов» обыграл «Химки» со счётом 1:0.

Перед Путиным отчитались о Fan ID

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки
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