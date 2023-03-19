​«Мы не в балете»: Гогниев разнёс «Ростов» и ВАР

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после игры с «Ростовом» (поражение 0:1) высказался о судействе. Единственный гол ростовчане забили с пенальти.

«Посмотрите Лигу чемпионов, посмотрите АПЛ. Там ВАР 1-2 раза только вмешивается. Судья уже сам боится что-то сделать. Когда судью зовут к монитору, он боится – они заставляют его принимать решение. Тогда пускай ВАР решение принимает! Зачем судью звать? Почему они сами не принимают решение, а говорят ему: «Пенальти ставь!».

Зачем вообще этот эпизод было рассматривать? Команде «Ростов» нужно отдать должное – они опытные, и они этим пользуются. Это стало фишкой команды «Ростов». Посмотрите, сколько они пенальти ударили! Потому что они опытные и видят, что любой толчок смотрят через подзорную трубу. Конечно, это большое преимущество «Ростова». И они этим занимаются. Они кричат. Любой толчок – кричат так, *** [блин], как будто что-то случилось, извиняюсь за выражение. Но это футбол! Мы не в балете! Мы если хотим поднять уровень зрелищности, нужно поднять уровень сопротивления. Потом пенальти, 1:0 – «как красочно, как супер мы играли». 10 человек на контратаках… Не должно быть так! Должны быть единоборства мужские», - сказал Гогниев.