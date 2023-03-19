Карпин: «После удаления вообще ничего не получалось»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о ходе победной встречи против «Химок» в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

«Разочарование есть большое. И связано оно с нашей игрой после удаления. До этого момента всё было прекрасно: создавали моменты, был выход из обороны, позиционные атаки, прессинг. После удаления вообще ничего не получалось», — цитирует слова специалиста официальный сайт «жёлто-синих». Главный тренер «Ростова» также рассказал, что знает причину произошедшего спада, чем Карпин недоволен.

Напомним, что подопечные наставника сборной России выиграли с минимальным счётом, выйдя на вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от петербургского «Зенита» составляет семь баллов.