Комличенко: «С Карпиным на тему сборной не общаюсь»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко заявил, что не разговаривает с главным тренером «жёлто-синих» Валерием Карпиным о своём месте в итоговом списке сборной России. Карпин, напомним, руководит и национальной сборной России. Не так давно Комличенко попал в расширенный список из 41 игрока на мартовские матчи против сборных Ирана и Ирака.

«Как говорит Георгиевич, сначала надо в основной список попасть, а потом думать о соперниках. Я с ним не общался на эту тему, могут как вызвать, так и нет», - рассказал Комличенко «Матч ТВ».

23 марта сборная России сыграет в Тегеране против команды Ирана, а 26 марта в Санкт-Петербурге против сборной Ирака.