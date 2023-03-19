Канчельскис: «Будет здорово, если «Ростов» займёт второе место в РПЛ по итогам сезона»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал шансы «Ростова» на итоговое второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Напомним, что 19 марта ростовская команда одержала победу в матче с подмосковными «Химками» со счётом 1:0, что позволило им обойти «Спартак» и взобраться на промежуточную вторую строчку в чемпионате России.

«Честно говоря, шансы 50 на 50, потому что они могут выдать хорошую игру, а следующий матч просто провалить. Здесь нет стабильности. Но будет здорово, если «Ростов» займёт второе место в РПЛ по итогам сезона. За первое уже тяжело бороться, там всё понятно», — считает Канчельскис, речь которого передаёт «Спорт-Экспресс».

В следующем туре коллектив Валерия Карпина сыграет с московским «Торпедо». Поединок состоится 2 апреля.