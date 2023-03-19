Комличенко: «Грамотно подставиться тоже надо уметь»

Лучший футболист матча «Химки» - «Ростов» (0:1) Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается заработанного пенальти, расскажите, в чем секрет такой успешной игры в штрафной?

- Нет секрета, вижу момент, что защитник уже готовится выносить, и чуть-чуть хитринка, наверное. Есть какой-то навык, что я вижу этот момент, когда можно подставиться. Проблема для защитника, что я вижу эти моменты. А они не видят, потому что я часто за спиной нахожусь. Они начинают выбивать мяч, а я нахожу момент. Но еще раз говорю, это не симуляция, а… даже не знаю, как назвать. Грамотно подставиться, наверное, тоже надо уметь.

- Как-то наработать этот навык можно?

- Нет. Никак. С опытом, может быть, приходит. Я еще не старый настолько.

- Кто лучше зарабатывает пенальти - Комличенко или Тюкавин?

- Тюкавин тоже подставляться умеет хорошо, насколько я помню.

- Было ли ощущение, что счет сегодня недостаточный для того преимущества, которое было?

- Да, согласен, надо было намного раньше увеличивать счет, забивать и делать игру более спокойной и менее нервозной. Мы сами недовольны игрой, сейчас вот Георгиевич кипит. Я с ним полностью согласен. Будет какой-то разбор, потому что нам надо увереннее обыгрывать такие команды, которые, тем более, остаются в меньшинстве. А мы коллективно расслабились после удаление, может быть, еще что-то, не знаю. Более уверенно надо выигрывать такие матчи.

- Второе место. Чемпионат можно заканчивать?

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- А какой тур?

- Еще 10.

- Еще покуемся.

- За золото?

- За золото тяжеловато, конечно, но за свои очки и победы точно будем бороться.