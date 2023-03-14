Слуцкий считает, что «Ростов» завершит сезон в тройке призёров

Известный российский тренер Леонид Слуцкий выразил мнение, что «Ростов» сумеет сохранить место в тройке лидеров чемпионата России по итогам нынешнего сезона.

«У них преимущество в шесть очков над «Динамо» и ЦСКА. Мне кажется, «Ахмат» и «Краснодар» уже не догонят. 6 очков — это много, 11 туров — мало, и «Динамо», и ЦСКА будут терять очки», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. От лидирующего «Зенита» южане отстают на 10 баллов.

Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 19 марта против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.