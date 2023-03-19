Александр Мостовой: «Хотел бы поддержать Гогниева»

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой высказался о словах тренера «Химок» Спартака Гогниева после матча против «Ростова».

«Хотел бы поддержать Гогниева, который сказал, что уже пенальти уже дают за крик и взмах рук. Я здесь с ним согласен полностью. «Химки» выглядели не хуже, а даже лучше «Ростова». Но они сами поставили себя в такое положение», — заявил экс-полузащитник «Сельты», «Спартака» и «Страсбурга» в интервью «Чемпионату».

Мостовой отметил, что не защищает «Химки», однако, по его словам, подмосковный клуб не заслуживал поражения в матче с одним из лидеров чемпионата. Также эксперт считает, что пенальти, с которого был забит победный гол, был назначен по ошибке.

Напомним, что «Ростов» выиграл гостевой поединок 20-го тура с минимальным счётом благодаря забитому мячу Максима Осипенко, выйдя на второе место в турнирной таблице чемпионата.