Осипенко стал самым результативным защитником РПЛ в этом сезоне

Завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Победу с минимальным преимуществом в счете одержала команда с берегов Дона.

Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко, который реализовал 11-метровый удар на 18-й минуте матча после фола в штрафной на Николае Комличенко.

28-летний футболист удачно исполнил пенальти во втором матче подряд и теперь является самым результативным защитником национального первенства, на его счету четыре забитых мяча.

«Ростов» после осечки «Спартака» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.