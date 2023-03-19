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Химки - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19 Марта 2023 • 02:02 Комментировать
Химки
...
Ростов
Через 11 ч. 31 мин.

Матчем «Химки» - «Ростов» откроется вторая половина 20-го тура Премьер-лиги. Подмосковная команда идет в зоне вылета, но в этом году набрала очко против «Факела» и едва не огорчила «Зенит», бившись против лидера до конца. У ростовчан год начался не лучшим образом, но после этого был дважды обыгран «Пари НН», а сегодня есть шанс вовсе выйти на второе место, если удастся набрать три очка, что является основным вариантом у экспертов.

В 14:00 показ игры на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 3 Premium BiH, Arena Sport 2 Croatia и Arena Sport 1 Serbia. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Ростов Химки
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ХИМКИ РОСТОВ
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