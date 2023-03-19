Карпин дал понять, что «Ростов» и дальше будет накоротке разыгрывать мяч от своих ворот

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Играли с огнем с розыгрышами от ворот в предыдущих турах, доигрались где-то в матче с «Пари НН». Но вы не меняетесь и будете так продолжать играть?

- Мы в последних матчах с марта месяца того года, уже больше года это делаем. Доигрались - это ваши слова или домыслы. Ошибки могут быть, при выносе от своих ворот бывают такие же ошибки, просто никто не говорит, что это ошибка. Выбивал мяч вообще в сторону трибун и попал в игрока, мяч отскочил к другому игроку, и те забили гол. Это не доигрались, называется? По любому мы играем так больше года. Ошибки бывают, они бывают во всех фазах игры, так что думаю, нам надо продолжать и гнуть свою линию. Все ошибки, которые есть, всё равно моя вина, но точно не игроков.

- Четыре матча до финала Кубка и 10 туров на прямой до финиша чемпионата. Есть ли приоритетный турнир для вас, для «Ростова»?

- Есть приоритет - это сегодняшняя игра и всё, больше ни о чем абсолютно не думаем, ни о Кубке, ни о следующих матчах. Сколько там матчей осталось - 6, 8, 15, неважно. Важна игра сегодня, а дальше будем думать.