Полоз не знает, продлит ли он контракт с «Ростовом»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о своём будущем. Напомним, контракт 31-летнего футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета текущего года.

«У меня кончается контракт? Я не знал (смеётся). Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал», — цитирует Полоза «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Полоз провёл за «Ростов» 22 игры и забил девять голов. Цвета южан нападающий защищает с 2020 года. Ранее он также выступал за «Рубин», «Зенит», «Сочи» и «Локомотив».

После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 38 набранных очков. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на 10 баллов.