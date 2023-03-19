«Ростов» повторил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти за сезон

Сейчас проходит матч 20-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Ростовом».

На 18-й минуте игры в ворота «красно-чёрных» был назначен 11-метровый удар за фол на Николае Комличенко, который удачно исполнил защитник Максим Осипенко. Для 28-летнего футболиста этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.

Команда с берегов Дона повторила рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти за сезон. За 20 проведенных игр она нанесла 13 ударов.

Также такой результат был у «Краснодара» в сезоне-2021/22 и «Крыльев Советов» в сезоне-2004.