Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» повторил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти за сезон

19 Марта 2023 • 14:29 Комментировать (1)
Химки
0:1
Ростов
2-й тайм

Сейчас проходит матч 20-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Ростовом».

На 18-й минуте игры в ворота «красно-чёрных» был назначен 11-метровый удар за фол на Николае Комличенко, который удачно исполнил защитник Максим Осипенко. Для 28-летнего футболиста этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.

Команда с берегов Дона повторила рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти за сезон. За 20 проведенных игр она нанесла 13 ударов.

Также такой результат был у «Краснодара» в сезоне-2021/22 и «Крыльев Советов» в сезоне-2004.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Российская Премьер-Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
19 Марта 2023 в 14:47
ай кто бы самневавси.. кхе-кхе.. )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
62 мин
Химки Химки
Ростов Ростов
0
1
3.85 3.65 1.98
Видео
19.03.23 в 16:30
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.01 3.50 3.90
Видео
19.03.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
1.65 4.10 5.20
Видео
19.03.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
3.55 3.75 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Ахмат» огласили стартовые составы
15:08 · Россия. Премьер-лига
Ломаев – о Fan ID: без него гораздо лучше
15:02 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин нашёл главную причину поражения «Спартака»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Зенит» настроится на ЦСКА
14:46 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон: «Надеюсь, ЦСКА обыграет «Зенит»
14:38 · Россия. Премьер-лига
«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ» — Алексей Попов
14:29 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» повторил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти за сезон 1
14:26 · Россия. Премьер-лига
Мор: «У «Краснодара» и «Локомотива» есть проблемы в обороне»
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» с 11-метрового открыл счёт в матче с «Химками»
14:21 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о ходе переговоров по продлению соглашения с Бариновым
14:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака» ответил, сливают ли игроки Абаскаля эксклюзив
14:04 · Россия. Премьер-лига
Суслин назвал трёх конкурентов «Спартака» в борьбе за второе место эксклюзив
13:57 · Россия. Премьер-лига
Суслин: «Спартак» может только мечтать о чемпионстве» эксклюзив
13:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин дал понять, что «Ростов» и дальше будет накоротке разыгрывать мяч от своих ворот
13:52 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме готовы инициировать проверку по факту недопуска на стадион семьи из-за отсутствия Fan ID у младенца 1
Все новости
Рекомендуем