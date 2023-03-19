Гогниев – о конфликте с Тихим и Гулиевым: «Бывают и драки, все случается»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о появившейся в СМИ информации о стычке с игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Специалист отметил, что это внутренние дела, и посторонние не должны лезть в них, а лучше поговорить о футболе. Также он заявил, что лучше обратиться с этим вопросом к самим игрокам.

«Если тренера устраивает, что игроки делают на поле, то тренер радуется вместе с ними. Если что-то не устраивает, то он объясняет, что было не так. Если тренер не находит общий язык, то он попрощается с футболистами. Конфликты есть в каждой команде. Я как футболист знаю об этом. Бывают и драки, все случается», - сказал Гогниев журналистам.

Напомним, что подмосковный клуб после 20 туров РПЛ находится в зоне вылета, располагаясь на 15-й строчке в турнирной таблице и опережая только московское «Торпедо».

